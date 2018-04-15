بث مباشر.. مبارة أرسنال ونيوكاسل

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محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" بث مباشر لمباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الانجليزي 2018 ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين.
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