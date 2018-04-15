"السيسي" في القمة العربية: "هذا مصير الشعب السوري"

15 أبريل 2018 - 02:54 م

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بجهود الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم آلية العمل العربي المشترك لافتا إلى أن هناك دولا عربية تواجه خطر إسقاط مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن الأمن القومي العربي يواجه تحديات غير مسبوقة.

وأضاف في كلمته بالقمة العربية المنعقدة في الظهران بالمملكة العربية السعودية: "مصير الشعب السوري ومستقبلة باتا رهنا للأمم المتحدة وتوازنات القوى الإقليمية والدولية".

وأكد أن خطر الإرهاب يواجه كل الدول العربية، معربا عن أمله في تشكيل منظومة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب.

وانطلقت منذ قليل فعاليات القمة العربية الـ29 للدول العربية لمناقشة العديد من القضايا الهامة في الشأن العربي أبرزها القضية الفسلطينية والأزمة السورية.



