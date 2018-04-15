تلميح خطير لـ"السيسي" بالقمة العربية بالسعودية

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن جيش إحدى الدول الإقليمية متواجد على أرض دولتين عربيتين في حالة احتلال صريح، وأن هناك اجتماعات تجرى لتقرير مصير التسوية، وإنهاء حالة الحرب الأهلية التي أزهقت أرواح ما يزيد على نصف مليون سوري بدون مشاركة لأي طرف عربي.

وقال  "السيسي"، خلال كلمته في القمة العربية الـ 29، اليوم الأحد، إن مصير الشعب السوري ومستقبله بات رهنًا بلعبة الأمم، وتوازنات الدول الإقليمية، منوهًا بأن هناك طرق إقليمي أخر زادت عنده حالة عدم الاستقرار أن يني مناطق نفوذ محلية تابعة له داخل أكثر من دول عربية.

وأضاف الرئيس السيسي  بأن هناك أشقاء عرب تورطوا مع تلك الأطراف الإقليمية لدعم التنظيمات الإرهابية.


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