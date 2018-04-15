"المنتجين الزراعيين" تنعى شهداء سيناء

15 أبريل 2018 - 03:03 م

نعت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا بالأمس فى إحدى المواجهات مع الجماعات الإرهابية المسلحة خلال العملية الشاملة سيناء 2018 .

ومن جانبه أكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى بيان له اليوم أن أبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن والمصريين، سيظل يذكرهم التاريخ ببطولاتهم التى لا تمحوها الأيام، مشيرًا إلى أن هذه البطولات تحقق الأمن والأمان لمصر والمصريين.

وأضاف واصل، أن مصر ستنتصر على الإرهاب وداعميه، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية، والتدابير الخاصة بإجهاض العمليات الإرهابية من خلال العملية الشاملة التى تنفذها القوات المسلحة هى من اجل تطهير سيناء من الإرهاب واجتثاثه من الجذور.