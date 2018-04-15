"النقض" تلغي إدراج 97 متهمًا علي قوائم الإرهاب

15 أبريل 2018 - 03:18 م

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من 97 متهمًا في قضية لجان العمليات النوعية بمحافظة الفيوم علي قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراجهم وآخرين علي قوائم الكيانات الإرهابية وقررت المحكمة إعادة نظر قرار الإدراج من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمد عبد اللطيف وعضوية المستشارين عادل أمين ونجاح موسي ومحمد قنديل واحمد عبد الحميد ومصطفي إبراهيم واشرف المخزنجي ومحمد شريف وبسكرتارية هشام عبد القادر واحمد جودة.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بتأييد قرار النيابة العامة بإدراج 154 متهمًا فى قضية لجان العمليات النوعية بالفيوم علي قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 351 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة العليا.