» ما علاقة هذا الحاكم بالعدد 8 .. وقائع غريبة؟

15 أبريل 2018 - 03:22 م

يعتبر الخليفة العباسي المعتصم بالله بن هارون الرشيد من أغرب السلاطين في الدولة العباسية ، والذي تربطه علاقة غريبة مع العدد 8 ، وفق ما رصدته روايات التاريخ ، لذا لقبّوه بالخليفة المثمّن.

ولد أبو إسحاق محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد في شهر شعبان وهو الشهر الثامن في السنة الهجرية ، وكان ترتيبه الثامن في خلفاء بني العباس.

دامت خلافته ثماني سنوات،وثمانية شهور وثمانية أيام، وشهد عهده ثماني فتوحات عسكرية، وترك من الأولاد 8 أولاد، 8 بنات.

كما تولى الخلافة سنة ثمان عشرة ومئتين، وفتح ثمانية فتوحات وتوفي وله من العمر 48 سنة.

كما أنه قام بقتل 8 من الخارجين علي الدولة ، وكانت أشهر فتوحاته الثمانية " عمّورية" التي ارتبطت في التراث العربي بالصيحة الشهيرة للسيدة التي طلبت منه استغاثة بقولها : " وامعتصماه" .