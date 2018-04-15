» ما علاقة هذا الحاكم بالعدد 8 .. وقائع غريبة؟

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الخليفة المثمّن

المعتصم بالله

8 أولاد

8 سنوات في الحكم

8 فتوحات

يعتبر الخليفة العباسي المعتصم بالله بن هارون الرشيد من أغرب السلاطين في الدولة العباسية ، والذي تربطه علاقة غريبة مع العدد 8 ، وفق ما رصدته روايات التاريخ ، لذا لقبّوه بالخليفة المثمّن.

ولد أبو إسحاق محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد في شهر شعبان وهو الشهر الثامن في السنة الهجرية ، وكان ترتيبه الثامن في خلفاء بني العباس.

 دامت خلافته ثماني سنوات،وثمانية شهور وثمانية أيام، وشهد عهده ثماني فتوحات عسكرية، وترك من الأولاد 8 أولاد، 8 بنات.

كما  تولى الخلافة سنة ثمان عشرة ومئتين، وفتح ثمانية فتوحات وتوفي وله من العمر 48 سنة.

كما أنه قام بقتل 8 من الخارجين علي الدولة ، وكانت أشهر فتوحاته الثمانية " عمّورية" التي ارتبطت في التراث العربي بالصيحة الشهيرة للسيدة التي طلبت منه استغاثة بقولها : " وامعتصماه" .


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