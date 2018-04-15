"الكينج" يجري عملية جراحية بدار الفؤاد

15 أبريل 2018 - 03:26 م

خرج المطرب محمد منير "الكينج"، من غرفة العمليات بعد إجرائه عملية جراحية في مستشفى دار الفؤاد والتي كللت بالنجاح.

وأكد مصدر أن "الكينج" مازال في فترة النقاهة بعد إجراء العملية وحالته الصحية مستقرة تمامًا.

ونفى المصدرما تردد عن تدهورها خلال الساعات الماضية .

ويمكث منير، حاليًا في غرفة العناية المركزة ويتوقع أن ينتقل إلى غرفة عادية خلال ساعات، وكان الكينج قد أحيا قبل أسابيع حفلاً غنائياً كبيرًا بالأقصر في ختام فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية.



