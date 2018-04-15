» ديبلوماسي جزائري : أيها السوريون ثأركم مع بشار‎

15 أبريل 2018 - 03:37 م

قال أنور مالك الديبلوماسي الجزائري إن بشار الأسد رئيس النظام السوري هو سبب كل الخراب في سوريا ، فهو من قتل وشّرد وعذب الملايين.

وخاطب السوريين علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : أيها السوريون ثأركم مع بشار فهو الذي قتل وشرّد وعذّب وجرح الملايين منكم وهو من جلب الروس والإيرانيين لاحتلال أرضكم وهو من أتى بمرتزقة العالم لتخريب بلدكم وهو من صنع تنظيمات إرهابية للعبث بأمنكم ولولا جرائمه ما دكت وطنكم صورايخ.

وقد اثارت تغريدة مالك ردود وتعليقات واسعة حيث غرد حساب المستغيث بالله داعش من اسسها بشار قبل الثوره بعتراف المالكي رئيس العراق السابق والان من مؤيدي بشار ويمكن ترجع لتصريحه جمع مدمنين المخدرات والجهله بالدين والي الان لم يحدث اي قتال بين بشار وداعش انما يقصف المدنين.

فيما غرد حساب جريس الشمري : بالعكس بشار لاينش ولا يهش ، الوضوع اكبر من بشار ، الموضوع التحام قوى الطغيان في الغرب والشرق وايران مع عمة الجميع اسرائيل ضد ارادة الشعب السوري وابقاء بشار كرمز وشرعية لهم فقط؛ المطلوب تدمير المنطقة ولازلنا في منتصف المؤامرة .