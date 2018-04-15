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بالصور .. حادث مروري يكشف "عدم وجود أحد" بإسعاف المحاميد

قبلي وبحري

وحدة إسعاف المحاميد بحري
وحدة إسعاف المحاميد بحري

صالح عمر

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الاسعاف

الأقصر

أرمنت

المحاميد

كشف حادث اصطدام سيارة ميكروباص بموتوسيكل، عن خلو وحدة إسعاف المحاميد بحري بمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر، من سيارات الإسعاف والمسعفين، حسب ما ادعاه أهالي المحاميد قبلي.

وأوضح الشاذلي محمد عبد الكريم – شاهد عيان – أنهم تفاجئوا بحدوث حادث مروري بجوار الكوبري الجديد بقرية المحاميد قبلي، بعد ظهر اليوم الأحد، فقام بالاتصال بهيئة الاسعاف 5 مرات متتالية، حيث كلما تم تحويله لمسئولي الاسعاف بالأقصر، يتم غلق الهاتف في وجهه – حسب قوله-، مضيفًا أنهم قاموا بالذهاب مباشرة إلى وحدة إسعاف المحاميد بحري لإنقاذ المصاب، ولكنهم فوجئوا بها خالية من أي سيارات أو مسعفين.

وأردف أحد أهالي قرية المحاميد، أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن في الثلاثينيات من العمر بكسر في الساق اليمنى وتسلخات في الجسم، مدعيًا أن الإسعاف وصلت بعد ما يقرب ساعتين منذ وقوع الحادث، بخلاف كون المسعف قام بالرد عليهم بقوله "إحنا براحتنا".




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