لماذا لا تتزوج الجميلات ؟

15 أبريل 2018 - 04:02 م

من المؤكد إن لسانك ولسانه ولسانها ؛ قد قالوا هذه العبارة (هى الرجالة إتعمت ولا إيه ؟ ) ؛ حين رأت أعينكم فتاة جميلة (مزة من الآخر) تأخرت فى الزواج ؛ ولأن عينى لا تنظر للمزز ؛ فلا أذكر أن لسانى قد نطق هذه الكلمات ؛ وسبب كتابتى لهذا المقال ؛ هو سماع أذنى لهذه الكلمات من بعض زملائى ؛ وبالطبع لن أبوح بأسمائهم عشان حلفونى .











وكما تعودت فى الإمتحانات ؛ حين أقوم بإستلام ورقة الإجابة ؛ أن أقوم بكتابة الأسئلة أولاً دون إجابة ؛ حتى يأتى الفرج أو يسمح لى المراقب بالذهاب إلى دورة المياه ؛ وأقابل زميلاً لى فيقول لى بعض الإجابات ؛









إذن فلنجيب عن السؤال الثانى أولاً وإجابته : أن الرجالة نظرها ستة على ستة ؛ حتى اللى نظره على قده ؛ بيستلف ويعمل نضارة ؛ أو يركب عدسة عشان يعرف يشوف ؛









إذن لماذ لا تتزوج الجميلات ؟









(الغرور) كما يكون المال أحياناً لعنة على صاحبه ؛ يكون الجمال بالمثل ؛ فتجد الفتاة مستكترة نفسها على أى حد يتقدملها ؛ وكأنها لا تفعل مثلما نفعل ؛ وكأنها حورية من الجنة لا يتحول الطعام بداخلها كما يتحول بداخلنا ؛









(الخوف) من كثرة قصص الطلاق والعنف الأسرى وفشل الكثير فى تحقيق الإستقرار تخاف من أن تكون بطلة فى إحدى هذه القصص أو أن يكون حظها مثل إحدى صديقاتها التى تزوجت بشاب وسيم لكن ليس له فى ..........









(الطموح) الإستماع إلى مقولة كملى تعليمك محدش هينفعك ؛ خدى شهادة عشان (تعلقيها فى الصالة) ؛ وحينما تنتهى من شهادة الماجستير اللى هتتعلق فى الصالون ؛ تفتكر إن فى جدار فى الأنتريه هيحتاج شهادة تتعلق فيه وتكمل دكتوراة ؛









(الأهل) أحياناً يكون الأهل هم السبب ؛ حينما تكون الجميلة موظفة ؛ الأب ؛ كلما يأتى عريس إلى إبنته ؛ يرفضه بأى حجة ؛ من أجل الإنتفاع براتبها ؛ أو أم تطلب لبنتها الجميلة أشياء لا يستطيع الشباب الإتيان بها ؛ أو أن للبنت أخ أو أب أصحاب سمعة سيئة .









(الجن العاشق) حين تكون الفتاة جميلة وتعلم ذلك ؛ تجدها دائمة النظر إلى المرآة ؛ أو كما يقول الصاحب لصاحبه الفشار حين يحكى له حلم ويزودها شويه ويقوله : أكيد ......... كانت باينة ؛ وكما قلنا بالأعلى أن الرجالة نظرها ستة على ستة ؛ فالجن نظره إتناشر على ستة ؛ فوجب التحصن منه بذكر الصلاة ؛ وحين تقومى بخلع ملابسك قولى : بسم الله ؛









وإننى على يقين إن أفضل إجابة لسؤال عنوان المقال هو مخالفتنا لأوامر حبيبنا المصطفى الذى قال: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .







