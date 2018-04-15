  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:45 م
بحث متقدم
القمة العربية

أبرز تصريحات القادة العرب في «القمة العربية»

غواصة ألمانية من طراز «209/1400» التي تسلمتها البحرية المصرية

لهذا السبب تزايدت مبيعات الأسلحة الألمانية لمصر

نتنياهو

نتنياهو: هذه هي الرسالة من "ضربة" سوريا

ممدوح حمزة

سجال بين "سلطان" و"حمزة" حول العلاقات الروسية المصرية

السيسي

"السيسي" في القمة العربية: "هذا مصير الشعب السوري"

عمرو موسي

حرب شرسة بين "موسى" و"بكرى" على تويتر

أرشيفية

بالفيديو.. لحظة ضرب سوريا بالصواريخ

سياح يقفزون علي السور

سياح يقفزون علي سور طريق الكباش بعد قطع الطريق

كأس العالم

مرتضى يهدد: مفيش كأس عالم

البدري

بالأسماء.. الراحلين عن القلعة الحمراء الصيف المقبل

‏التفوق العلمي لليهود!

وجهة نظر

عايض بن سعد الدوسري
عايض بن سعد الدوسري

‏د. عايض بن سعد الدوسري

أخبار متعلقة
#

ختام فعاليات الموسم التاسع لـ"مختبر الشهرة 2018"

#

"الزخاري": السيسى أعطى تعليمات بفعل هذا الشيء

#

"البحث العلمي": فتح باب التقدم لتلقي مشروعات بحثية

#

السيسي: "خلونا عمليين ونستفيد من البحث العلمي"

هذه مقالة مختصرة وسريعة، أحب أن ألفت فيها الانتباه إلى موضوع مهم، وهو (أثر البيئة في التفوق العلمي)، حيث يكثر استخدام البعض في هذا الصدد لحججٍ هي في الحقيقة من قبيل المغالطات. ومن تلك المغالطات: الاستدلال على تفوق جنسٍ وتخلف آخر من خلال معايير ليست علمية. 
‏من تلك المغالطات الزعم بتخلف جنس العرب أو المسلمين مقابل تفوق جنس اليهود، مستخدمين معيارًا ليس علميًا من قبيل: الاستشهاد بتفوق اليهود العلمي من خلال عدد الجوائز العلمية التي حصلوا عليه، مثل جوائز نوبل الشهيرة.
‏فقد قيل إنَّه على الأقل 20% من الحاصلين على جوائز نوبل هم من يهود، رغم أن عدد اليهود لا يزيد على 0.2% من سكان العالم. ولا شك أن هذه نسبة عالية جدًا، وتدل في هذا العصر الحالي أنَّ الوسط العلمي الذي يعيشه كثير من اليهود هو وسطٌ علمي ومتقدم.
‏مثل هذه الحسابات السطحية و"الحجج" المغلوطة، تتجاهل الأسباب الحقيقية لمثل تلك الظواهر، التي ترجع في حقيقة الأمر إلى عوامل متعددة ومنها: كالبيئة والسلطة، وغيرهما، وتنسب التفوق للأصول العرقيٍّة والجنسية العنصرية لبعض الشعوب دون بقية الشعوب الأخرى.
‏أبو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي  (419 -462 هـ)، قد يقسّم  أمم الأرض إلى عدة أجناس، ثم صنف هذه الأمم على طبقتين: الطبقة الأولى: الأمم التي لها عناية بالعلم وصدرت عنها فنون المعارف. أما الطبقة الثانية: فهي الأمم التي "لم تعن بالعلم عناية كافية لتصبح من أهله ويستحق أن تلقب به.
‏وبعدد أن عدد صاعد الأندلس الأمم ممن له عناية بالعلم بأي درجة كانت، جاء إلى الأمة الثامنة وهو اليهود (بنو إسرائيل)، وجعلهم من الأمم التي لم تظفر بالعناية بالفلسفة لاشتغالهم وانشغالهم بشرائع التوراة وتراجم أنبيائهم ورسولهم، وأن قلة قليلة من علماء اليهود اهتموا بفروع الفلسفة. وعنه كرر حاجي خليفة هذا الكلام في كتابه "كشف الظنون".
‏يقول الباحث الغربي اليهودي (تشارلز مانكين)، وهو من المختصين بالدراسات اليهودية: "على الرغم من أن صاعد وضع هذا التعليق في منتصف القرن الحادي عشر الميلادي، إلا أنه يمثل توصيفًًا دقيقًًا للنشاط الفكري اليهودي في عالم الإسلام".
‏ويؤكد الباحث اليهودي (تشارلز مانكين)، أنَّ العلوم والفلسفة شكلت جزءًا صغيرًا من هذا النشاط اليهودي. ويؤكد مانكين معللاً هذا القصور إلى أنَّ علماء اليهود، على عكس نظرائهم المسيحيين والمسلمين، لم يتوفر لديهم لاعتماد على الدعم المؤسسي أو الرعاية الحكومية.
‏ويبين الباحث (تشارلز مانكين)، أنَّ الكتب التي ألفها اليهود في العلوم والفلسفة قليلة، وأنها وجدت حيثما وجد اليهود في مراكز الحضارة والعلم، خصوصًا في مثل: الأندلس وشمال أفريقيا والعراق واليمن.
‏ولذلك، على المثقف والمتعلم أن يتجنب مثل تلك الأحكام السطحية والاختزالية والعنصرية، التي تستشهد بالمغالطات وتتجنب عمدًا الأسلوب العلمي في تحليل مثل هذه الظواهر التي تنشأ في محيط معقد من العوامل المختلفة والمتعددة. والله أعلم.
‏د. عايض بن سعد الدوسري


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"حماس" إذ تخطئ التقدير والتعبير والحساب

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 27 شخصًا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل
» أول تعليق من«الشناوي» بعد إصابته بـ«الصليبي»
» ديبلوماسي جزائري : أيها السوريون ثأركم مع بشار‎
» ما علاقة هذا الحاكم بالعدد 8 .. وقائع غريبة؟
» السيسي: الدول العربية تواجه تحديا غير مسبوق
» بالتفاصيل.. أم تذبح أطفالها بسكين وتسلم نفسها للشرطة
» نص رسالة بوتين للقمة العربية بعد ضرب سوريا
» شاهد.. "صلاح" يغطى على إنجازات العميد وميدو وزيدان
» حكاية "أم ترتر" التى أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى
» بالصور.. مطعم يقدم لزبائنه الوجبات بالعناكب والثعابين
» شوكولاتة باللون الوردي تغزو الأسواق

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:28 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين