"الدكتور بتاع الدوا" حملة للتوعية بدور الصيدلي بأزهر أسيوط

15 أبريل 2018 - 04:07 م

اختتمت لجنة التطوير المهني بمكتب الإتحاد المصري لطلاب الصيدلة بأزهر أسيوط EPSF-Azhar Assiut، الحملة السنوية للتوعية بدور الصيدلي تحت عنوان "الدكتور بتاع الدوا" وذلك بالتعاون مع النقابة الفرعية لصيادلة أسيوط.

وتهدف الحملة الي إظهار الدور الحقيقي للصيدلي وتغيير الافكار المغلوطة عن الصيدلي في المجتمع، وشملت الحملة كلاً من جامعة الأزهر بأسيوط و ميدان المجذوب وعددًا من الصيدليات بأسيوط، ولقيت تفاعلاً كبيرًا من الطلاب و الصيادلة و العامة و تمت توعية أكثر من 2000 شخص.

والجدير بالذكر، أن الحملة تقام في 31 جمعية اخري علي مستوي مصر في نفس التوقيت.

يذكر أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EPSF منظمة غير حكومية، وغير سياسية، وغير دينية، و غير هادفة للربح، و تضم 32 مكتبًا في 32 كلية صيدلة علي مستوي الجمهورية. ويعد من أكبر المؤسسات التي تهدف الي الرقي بالصيدلي و اظهار دوره الحقيقي في مصر وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للصيادلة مصر و فروعها بالمحافظات، كما يعرف نفسه.