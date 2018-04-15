» أول تعليق من«الشناوي» بعد إصابته بـ«الصليبي»

15 أبريل 2018 - 04:10 م

أبدى أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، حزنه الشديد بعدما أثبتت الفحوصات النهائية اليوم، الأحد، إصابته بالرباط الصليبي، وتأكد غيابه عن كأس العالم 2018.

وكتب«الشناوي» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«الحمد لله على كل شئ وفي كل حال قضاء ربنا واللهم لا اعتراض أكيد خير ليا وربنا مش بيجيب حاجة وحشة أبدا وأكيد ده خير ليا الإصابات هي اختبار من الله سبحانه وتعالى».

وأوضح،«الإصابة عبارة عن قطع في الرباط الداخلي وتحرك عظم الركبة نتيجة قوة الكدمة وأسافر إلى ألمانيا لاستكمال باقي الفحوصات والاطمئنان على حجم إصابة الرباط الصليبي».

وأضاف،«أخيرًا ألف حمد وشكر ليك يا رب وقدر الله وما شاء فعل وأخيرًا أتمنى منكم الدعاء.. والتوفيق لنادي الزمالك وجمهوره العظيم ..ومنتخب مصر في كأس العالم.. وأهلي وشعب بلدي بورسعيد».

وكانت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أثبتت إصابته بقطع من الدرجة الثالثة في الرباط الداخلي للركبة، بناء على حديث الدكتور أحمد عبد العزيز للاعب فضلا عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي.