جامعة بنى سويف الأولى فى منتدى التنمية المستدامة

15 أبريل 2018 - 04:25 م

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، فى مسابقة منتدى التنمية المستدامة فى تصميم نموذج مبادرة لحماية البيئة بمشاركة عدد من الجهات المهتمة بشئون البيئة و18 جامعة مصرية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن نموذج المبادرة التى أعده طلاب الجامعة شملت إقامة معسكرات توعية بيئية للطلاب وتنظيم ورش عمل عن كيفية إعادة تدوير المخلفات واستخدام الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الجامعة بصدد طرح مبادرة تحت مسمى جامعة صديقة للبيئة والتى تنظم فى ظل رؤية مصر 2030، وتهدف إلى المحافظة على البيئة وترشيد الطاقة وزراعة وتشجير ما يزيد على خمسة آلاف شجرة بالجامعة.