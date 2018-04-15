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محافظ بني سويف يتابع تنفيذ الصرف الصحي في 9 قرى

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مشروعات الصرف

تفقد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها والمقرر انتهائها 30 يونيو القادم، وذلك للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، وبحث المعوقات التي تعترض خطوات التنفيذ لتذليلها وتوفير أوجه الدعم اللازمة لنهو هذه المشروعات بحسب برامجها الزمنية بحضور مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء الوحدات المحلية المعنيين.

وشملت الجولة قرى: الدوية ، أبوسليم، مصطفى طاهر، الحماوي، بليفيا، بني حمد، باروط، إهوة "مركز بني سويف، ومشروعات الصرف الصحي بقريتي الرياض ، دلاص "مركز ناصر"، بالإضافة إلى متابعة أخر تقرير للموقف التنفيذي لمشروعات الصرف بالميمون ونزلة جنيدي ، ومحطة مياه الواسطى بمركز ومدينة الواسطى.

 وتابع المحافظ، الأعمال المتبقية في كل مشروع وسير الأعمال ومستوى الأداء ، والاطمئنان على نهو هذه المشروعات المقرر الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل ،والتي ستخدم ما يزيد على 120 ألف نسمة.

وتنوعت الأعمال المتبقية في المشروعات التي تفقدها المحافظ ما بين أعمال مدنية متبقية مثل تشطيب المباني الخاصة بمحطات الرفع، وفي بعض المشروعات أعمال السور وغرف المخازن والأمن وغيرها، القليل منها أعمال استكمال إنشاءات المبني، وأعمال تركيبات ميكانيكية متبقية مثل استكمال غرف الصمامات، وربط خطود الطرد على محطات الرفع والمعالجة ، وتنفيذ عدايات، وغيرها من الأعمال.

وشدد المحافظ، على تسريع وتيرة الأعمال ، خاصة وأن هناك بعض المشروعات الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية ضعيف، مؤكدًا أنه لا يوجد مجال للتأخير وأن هذه المشروعات بأكملها سيتم دخولها الخدمة في منتصف العام الحالي.

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