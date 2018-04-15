الملك سلمان يكشف السبب الحقيقي لحرب اليمن

15 أبريل 2018 - 04:53 م

أكد الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، أن السلوك الإيراني في المنطقة ودعمها لجماعة الحوثي هو السبب الحقيقي لاستمرار الحرب في اليمن.

وأضاف سلمان، خلال كلمته بالقمة العربية الـ29، اليوم الأحد في مدينة الظهران السعودية، والتي أطلق عليها العاهل السعودي "قمة القدس": "ملتزمون بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، ونرحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية إيرانية الصنع تجاه المدن السعودية".

وتابع: "نجدد إدانتنا الشديدة للأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة، ونرفض تدخلاتها السافرة في الشئون الداخلية للدول العربية".

وقال العاهل السعودي: "القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى ونؤكد تمسكنا بحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه، وأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ونؤكد على ضرورة حل الأزمة اليمنية ووصول المساعدات الإنسانية".

وأضاف سلمان: "أن دعم مؤسسات الدولة الشرعية والتمسك باتفاق الصخيرات هما الأساس لحل الأزمة الليبية".

واختتم حديثه قائلًا: "نرحب بما توافقت عليه الآراء حول القمة العربية آملين أن تسهم في دفع عجلة الثقافة العربية الإسلامية".