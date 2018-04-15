  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:31 م
بحث متقدم
أول تعقيب من "برهامي" على تفجير البطرسية

برهامي: الإخوان تؤيد حرية ممارسة الجنس والشذوذ

«السيسي» في القمة العربية

خطاب «السيسي» إزاء تركيا تصعيد عسكري

بوتين وترامب والأسد

«بوتين» يحذر من حرب عالمية ثالثة

شعار الحزب

حزب «شفيق»: نرفض الاندماج

سكرتير حكومة بيجن

أسرار جديدة عن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يكشف السبب الحقيقي لحرب اليمن

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ

القمة العربية

أبرز تصريحات القادة العرب في القمة الـ 29

غواصة ألمانية من طراز «209/1400» التي تسلمتها البحرية المصرية

لهذا السبب تزايدت مبيعات الأسلحة الألمانية لمصر

نتنياهو

نتنياهو: هذه هي الرسالة من "ضربة" سوريا

السعودية تقدم 200 مليون دولار دعماً لفلسطين

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

117 مليون دولار .. غرامة "جونسون" لمريض سرطان

#

يربح 117 مليون دولار لإصابته بالسرطان

#

تراجع إيرادات قناة السويس لـ435.8 مليون دولار

#

ترامب لـ«بن سلمان»: سنعيد النظر في اتفاق إيران النووي

فلسطين

السعودية

الملك سلمان

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية لـ"القمة العربية" تبرع بلاده بمبلغ 200 مليون دولار للفلسطينيين.

وقال في القمة العربية التاسعة والعشرين المنعقدة في مدينة الظهران السعودية: "إن 150 مليون دولار من المبلغ ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وباقي المبلغ لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

وأضاف خادم الحرمين الشريفين، خلال الجلسة التي بثتها قناة العربية التليفزيونية على الهواء مباشرة، أنه يسمي القمة التي ترأسها السعودية "قمة القدس".

وفي مستهل كلمته بالقمة، أكد الملك سلمان أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك"، معرباً عن استنكاره لقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"حماس" إذ تخطئ التقدير والتعبير والحساب

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا غدًا
» رسميًا.. «المسابقات» تحدد موعد مباراة القمة
» السعودية تقدم 200 مليون دولار دعماً لفلسطين
» مدرب حراس المنتخب يدعم «الشناوي»
» أمريكا: لن نغادر سوريا حتى نحقق 3 أهداف
» أحمد حسن لـ«مرتضى»: «أين اختفت الـ5 ملايين»
» مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك بدور الـ8 لكأس مصر
» بث مباشر.. مباراة وست بروميتش«حجازي» ومانشستر يونايتد
» ضبط أمين شرطة وآخرين للنصب علي فلاح في 17 مليون جنيه
» بالصور.. سرقة مبلغ ضخم من نجم الزمالك
» إصابة 27 شخصًا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    07:58 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين