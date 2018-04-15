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محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء بابوقرقاص

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محافظ المنيا يقدم واجب العزاء فى شهيد ابو قرقاص
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء فى شهيد ابو قرقاص

جمال زكى

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شهداء

محافظ المنيا

محافظة المنيا

واجب العزاء

قدم عصام البديوى، محافظ المنيا واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند، طارق محمد أحمد عبدالحميد، ابن قرية الفقاعى مركز أبوقرقاص، والذي استشهد بالعملية العسكرية سيناء 2018.

ورافق المحافظ، العقيد أكرم على، المستشار العسكري للمحافظة، العقيد محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص وعدد من القيادات التنفيذية.

وأعرب المحافظ، عن خالص مواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء الأبرار وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ، أن حق هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، سيأتي بعزيمة رجال مصر البواسل وإخوانهم في القوات المسلحة والشرطة، لافتًا إلى استمرار بذل المزيد من الجهود لاجتثاث الإرهاب وإقتلاع جذوره والمُضِى في طريق التقدم والبناء في كافة القطاعات والمجالات للنهوض بالوطن ورفعة شأنه.



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