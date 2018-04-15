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جامعة المنيا تشارك فى افتتاح مركز إعداد القادة بـ"حلوان"

قبلي وبحري

جامعة المنيا تشارك فى مركز القادة
جامعة المنيا تشارك فى مركز القادة

جمال زكى

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إفتتاح

القاهرة

جامعة المنيا

مركز القادة

جامعة حلون

شارك الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى  افتتاح مركز إعداد القادة بحلوان بعد تجديده، والذى افتتحه الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، والدكتور أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق.

وشملت أعمال التطوير فى معهد إعداد القادة بحلوان، تطوير قاعة احتفالات كبرى، ومبنى إسكانى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومبان فندقية على هيئة "فيلل" للطالبات، ومسجد، ومسرح روماني، كما  قامت جامعة المنيا بتجديد البرجولة.

رافق رئيس جامعة المنيا ونائبه، الدكتور هانى العربى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ووفد طلابى من رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة والمكون من 16 طالب، ومحمد صبحى مشرف الوفد.

وعلى هامش الافتتاح  أقيم يوم رياضي شارك فيه وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات وطلاب الجامعات المصرية.



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