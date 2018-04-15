» أحمد حسن لـ«مرتضى»: «أين اختفت الـ5 ملايين»

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المصريون

الزمالك

مرتضى

أحمد حسن

السعيد

كشف أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني الأسبق، مفاجأة جديدة بشأن المقابل المادي الذي تقاضاه عبد الله السعيد، لاعب فريق الأهلي والمعار لفريق كوبيون بالوسورا الفنلندي، بعد توقيعه للزمالك.

وقال حسن خلال برنامجه الإذاعي:«لدي معلومة مؤكدة أن السعيد تقاضى 35 مليون جنيه فقط، وليس 40 مليون جنيه كما أعلن رئيس نادي الزمالك، فأين الـ5 ملايين الأخرى؟ أين ذهبت؟ وهل تم تحويلها كعمولة لوكيل اللاعب؟».

وأعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حينها، أن السعيد تقاضى 40 مليون جنيه، وطالبه برد المبلغ.

وكان السعيد، قام بتوقيع عقود انتقاله لفريق الزمالك، قبل تمديد تعاقده مع الأهلي، والذي نتج عنه قرار مجلس إدارة "القلعة الحمراء"، بتجميد اللاعب وعرضه للبيع، وانتقل على إثره لصفوف الفريق الفنلندي.


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