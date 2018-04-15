خطاب «السيسي» إزاء تركيا تصعيد عسكري

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تركيا

مصر

السيسي

مسلم

قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال حضوره قمة الظهران بمدينة الدمام بالسعودية بشأن التواجد التركي في مدينة سواكن السودانية وعفرين السورية، يمثل تطورًا كبيرًا في الخطاب المصري إزاء تركيا.

وأضاف في تصريح إلى "المصريون"، أن تصريح السيسي "يعكس رفضًا للوجود العسكري التركي في السودان وسوريا، وتلويحًا بأنه من الممكن أن يقابل بالمثل، من قبل الإدارة المصرية".

وأشار إلى أن "الإدارة المصرية أعطت دولة تركيا العديد من الفرص لتغيير مواقفها إزاء مصر، إلا أن الجانب التركي مصّر علي تصعيد الوضع مع مصر، حتى وصل الأمر إلى نشر قوات عسكرية تركية متاخمة علي الحدود المصرية، وبالتحديد في دولة السودان الشقيقة".

ولفت إلى أن  "الخطاب المصري بعكس رفضًا صريحًا للمشروعات التي تقيمها تركيا بالشراكة مع الجانب السوداني، خاصة وإنها تتسبب في خلل عسكري واضح يتطلب مزيدًا من اليقظة من القوات المسلحة المصرية علي الحدود المصرية السودانية، وهو ما يتم بالفعل في مثلث حلايب وشلاتين".

وخلال حضوره القمة العربية، بمدينة الدمام بالسعودية، قال السيسي، إن هناك دولاً إقليمية، تهدر حقوق الجوار، وتعمل بدأب على إنشاء مناطق نفوذ داخل الدول العربية، وعلى حساب مؤسسات الدولة الوطنية بها.

وأضاف: "إننا نجتمع اليوم، وجيش إحدى الدول الإقليمية متواجد على أرض دولتين عربيتين، في حالة احتلال صريح لأراضى دولتين عربيتين شقيقتين"، في إشارة لتركيا والتي ترتكز بقواتها المسلحة داخل مدينة عفرين السورية، إلي جانب ميناء سواكن الحدودي السوداني.


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