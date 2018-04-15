» مدرب حراس المنتخب يدعم «الشناوي»

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المصريون

الزمالك

أحمد ناجي

الشناوى

حرص أحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب الوطني، على مساندة أحمد الشناوي، حارس الزمالك، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وتأكد غيابه عن المشاركة مع الفراعنة في مونديال روسيا.

وكتب ناجي عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: «أحمد الشناوي موهبة كبيرة يعلم الله مدى حزني وحزن جميع أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي على إصابته عزائي الوحيد أنه لا يزال يملك الفرصة للعب كاس العالم القادم وبعد القادم إن شاء الله لأن سنه تسمح بذلك أتمنى له الشفاء والعودة بمنتهى القوة إن شاء الله»

وكانت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أثبتت إصابته بقطع من الدرجة الثالثة في الرباط الداخلي للركبة، بناء على حديث الدكتور أحمد عبد العزيز للاعب فضلا عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي.


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