» مدرب حراس المنتخب يدعم «الشناوي»

15 أبريل 2018 - 05:56 م

حرص أحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب الوطني، على مساندة أحمد الشناوي، حارس الزمالك، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وتأكد غيابه عن المشاركة مع الفراعنة في مونديال روسيا.

وكتب ناجي عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: «أحمد الشناوي موهبة كبيرة يعلم الله مدى حزني وحزن جميع أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي على إصابته عزائي الوحيد أنه لا يزال يملك الفرصة للعب كاس العالم القادم وبعد القادم إن شاء الله لأن سنه تسمح بذلك أتمنى له الشفاء والعودة بمنتهى القوة إن شاء الله»