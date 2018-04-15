تأجيل محاكمة 21 متهمًا بقضية "اللجان النوعية" للغد

15 أبريل 2018 - 06:01 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، محاكمة 21 متهمًا من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للمعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية"، للغد، لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

وقد وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.