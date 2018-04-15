برلماني: المشاكل الإدارية ليست مبررًا للخصخصة

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الدكتور عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان
النائب عمرو الجوهري

خالد الشرقاوي

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مجلس النواب

برلماني

القطاع العام

الخصخصة

أعلن عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، رفضه لأي اتجاه نحو خصخصة شركات القطاع العام، مؤكدًا أن هذه التجربة أثبتت فشلها في التسعينيات.

وأوضح النائب في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة خطة وزارة قطاع الأعمال، بحضور الوزير خالد بدوي، أن المشكلة الحقيقية تتمثل في إدارة هذه الشركات وليس الحل في خصخصتها.

وأشار الجوهري، إلى أنه من الأولى أن تفكر الحكومة في كيفية وقف خسائر شركات القطاع العام، وليس بيعها، مشددًا على ضرورة استغلال الأصول بشكل جيد.


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