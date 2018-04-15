» أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا غدًا

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عقوبات جديدة

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، اليوم الأحد، أن واشنطن ستفرض، غدًا الإثنين، عقوبات جديدة ضد موسكو والشركات المرتبطة ببرنامج سوريا للأسلحة الكيميائية.

وأضافت "هايلي" في حديث مع قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: أنّ مهمة الولايات المتحدة "لم تكن يومًا رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ بل منع وقوع حرب وإرسال رسالة (لم تحدد طبيعتها)".

وحول التواصل بين واشنطن ونظام الأسد، أفادت "هايلي" بأن "نظام الأسد لا يستحق أن يجري محادثات مع واشنطن".

وأردفت: "الولايات المتحدة لن تعقد مباحثات مع نظام الأسد، بل ستشارك في مباحثات جنيف التي تقودها الأمم المتحدة". ‎

وفجر السبت، أعلنت واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري.

وجاءت تلك الضربة الثلاثية، رداً على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

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