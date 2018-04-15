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تأجيل إعادة محاكمة 39 متهمًا فى «أحداث الحواصلية»

قبلي وبحري

المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية

جمال زكى

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محكمة عسكرية

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قررت اليوم الأحد المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة محاكمة 39 متهمًا فى أحداث عنف وقعت بمراكز محافظة المنيا  إلى جلسة 22 من ابريل الجارى من استكمال المرافعة.

 وقال مصدر قانونى، إن المحكمة استمعت اليوم إلى بعض أقوال الشهود  والمرافعة عن بعض المتهمين في أعمال عنف وشغب فى 4 قضايا وقعت أحداثها بمراكز محافظة المنيا إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وأشار المصدر إلى أن 11 متهمًا فى أحداث ابو قرقاص و 6 متهمين فى اقتحام سنترال ديرمواس و5 متهمين فى أحداث بندر المنيا و17 متهمًا  فى أحداث اقتحام نقطة شرطة الحواصلية بمركز المنيا.

وكانت المحكمة العسكرية، قضت خلال الشهور الماضية بالسجن المؤبد غيابيًا بحق المتهمين المدانين اليوم قبل أن يتم لقبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة. 

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