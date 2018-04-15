» النيران تلتهم سيارة محملة بـ "كتان" وحسائر 2 مليون جنيه

15 أبريل 2018 - 07:15 م

نجحت الحماية المدنية، برئاسة العميد جمال يس، مدير الحماية المدنية بالبحيرة، منذ قليل، من السيطرة على حريق سيارة نقل كبيرة محملة بالكتان على كوبري جناكليس بأبو المطامير، مما أدى إلى غلق الطريق تماما، وتبين وجود خسائر مبدئية 2 مليون جنيه.

البداية عندما تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، اخطارًا من الرائد ماجد الحبشي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، باشتعال النيران في سيارة نقل كبيرة أعلى كوبرى جناكليس.

وانتقل على الفور النقيب محمد ترابيس، معاون مباحث مركز شرطة أبو المطامير، وفريق من الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق تمامًا، وإطفاء الكتان سريع الاشتعال، وتبين أن الخسائر الأولية 2 مليون جنيه.

وتم فرض كردون أمني، بمحيط الحريق وجاري فتح الطريق الذي أغلق لاكثر من ساعتين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.