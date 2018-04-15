» رسميًا.. مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي

15 أبريل 2018 - 07:19 م

توج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ببطولة الدوري الإنجليزي، بشكل رسمي، وذلك بعد سقوط جاره يونايتد على يد ويست بروميتش ألبيون، اليوم الأحد، بهدف دون رد، على ملعب أولد ترافورد.

مانشستر سيتي تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 87، بينما يأتي يونايتد ثانيًا برصيد 71، أي هناك فارق 16 نقطة، وما تبقى من مباريات لـ"الشياطين الحمر"، بـ15 نقطة فقط مما يهدي اللقب لـ"السيتزنز".

وأصبحت هي البطولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لمانشستر سيتي في تاريخه، حيث كان توج باللقب سنوات 1936 - 1937، 1967 - 1968، 2011 - 2012، 2013 - 2014، 2017 - 2018.