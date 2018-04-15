بالفيديو.. مذيع يفقد أعصابه على الهواء

15 أبريل 2018 - 07:21 م

فقد مذيع الأرصاد الجوية في شبكة "دابليو إكس إم آي"، غاري فرانك، أعصابه، بسبب تذمر زملائه من توقعاته بأن الطقس سيكون باردًا.

وعبر فرانك عن استيائه، أثناء تقديمه للنشرة الجوية على الهواء مباشرة، بعد أن ذكر أن فصل الشتاء لن ينتهي قريبًا هذا العام، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال فرانك، إن فصل الشتاء لا نهاية له في ولاية ميشيغان، وهو ما جعل زملاءه يشعرون بالتشاؤم من توقعاته.

ومازح فرانك زملاءه، بأنه ليس خطأه أن الطقس لن يصبح دافئًا خلال الفترة المقبلة.

وقال لهم: "ماذا الذي ترغبون في أن أفعله، أن أكذب عليكم؟".

