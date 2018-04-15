  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:14 م
بحث متقدم
مجلس النواب المصري

مشروع برلماني لإجبار الأحزاب على الاندماج لتكتل «السيسي»

أرشيفية

غيرة وخادمات وتسول.. تنتهي بفدية بالملايين

ملكة بريطانيا والدكتور علي جمعة

مفاجأة.. تصديقًا لـ«جمعة»: ملكة بريطانيا من أحفاد النبي

أردوغان والسيسي

مصر تستعد مع قبرص واليونان لمواجهة تركيا

ميسي وصلاح

سر غضب «ميسي» من «صلاح»

المهندس إبراهيم محلب

«محلب» يكشف حقيقة ترأسه حزب«دعم مصر»

أول تعقيب من "برهامي" على تفجير البطرسية

برهامي: الإخوان تؤيد حرية ممارسة الجنس والشذوذ

«السيسي» في القمة العربية

خطاب «السيسي» إزاء تركيا تصعيد عسكري

شعار الحزب

حزب «شفيق»: نرفض الاندماج

سكرتير حكومة بيجن

أسرار جديدة عن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

بالفيديو.. مذيع يفقد أعصابه على الهواء

الصفحة الأخيرة

غاري فرانك
غاري فرانك

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

شاهد.. ظهور غريب لـ"القرموطي"

#

معتز الدمرداش يرقص على الهواء

#

سؤال من "أديب" يحرج مطربة شهيرة

#

بالفيديو.. مشادة كلامية بين مذيع وزميلته على الهواء

فقد مذيع الأرصاد الجوية في شبكة "دابليو إكس إم آي"، غاري فرانك، أعصابه، بسبب تذمر زملائه من توقعاته بأن الطقس سيكون باردًا.

وعبر فرانك عن استيائه، أثناء تقديمه للنشرة الجوية على الهواء مباشرة، بعد أن ذكر أن فصل الشتاء لن ينتهي قريبًا هذا العام، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال فرانك، إن فصل الشتاء لا نهاية له في ولاية ميشيغان، وهو ما جعل زملاءه يشعرون بالتشاؤم من توقعاته.

ومازح فرانك زملاءه، بأنه ليس خطأه أن الطقس لن يصبح دافئًا خلال الفترة المقبلة.

وقال لهم: "ماذا الذي ترغبون في أن أفعله، أن أكذب عليكم؟". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"حماس" إذ تخطئ التقدير والتعبير والحساب

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» لـ«الشناوي»: «ستعود أقوى»
» النيران تلتهم سيارة محملة بـ "كتان" وحسائر 2 مليون جنيه
» بالفيديو.. وست بروميتش«حجازى» يُسقط مانشستر يونايتد
» الملك سلمان يكشف السبب الحقيقي لحرب اليمن
» رسميًا.. مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي
» غدًا.. محاكمة "عيسى حياتو"
» أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا غدًا
» رسميًا.. «المسابقات» تحدد موعد مباراة القمة
» السعودية تقدم 200 مليون دولار دعماً لفلسطين
» «بوتين» يحذر من حرب عالمية ثالثة
» مدرب حراس المنتخب يدعم «الشناوي»

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي