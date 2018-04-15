» «صلاح» لـ«الشناوي»: «ستعود أقوى»

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حرص محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مساندة أحمد الشناوي، زميله في المنتخب الوطني وحارس مرمى الزمالك، بعدما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، وتأكد غيابه عن مونديال روسيا.

ونشر «صلاح» صورة لـ«الشناوي» لحظة إصابته في أمم أفريقيا الماضية، عبر حسابه الشخصي بـ«تويتر»، معلقًا عليها: «ستعود أقوى».

وكان الشناوي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري، وانتهت بفوز الأخير 2-1.

وسيغيب احمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني عن المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة بروسيا، حيث سيخضع للعلاج لمدة 6 أشهر.


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