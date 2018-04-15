"شربل": لا توجد حلول سحرية تُغير حال الشارع العربي

15 أبريل 2018 - 08:24 م

وصف غسان شريل، رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط، الوضع العربي الحالي بـ«الكارثي»، متمنيًا أن يخرج القادة العرب من القمة العربية بالسعودية، بما يساهم في تغير صورة الوضع العربي.

وأضاف "شربل"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، مساء الأحد، أن سوريا بها الآن، قوات الجيش الروسي والأمريكي والإيراني والتركي، مشيرًا إلى أن كل القوى الغربية تلعب على الملعب العربي، والخسائر وقعت على الأراضي العربية.

وأكد، أن ما تعرضت له سوريا من هجمات العدوان الثلاثي زادت من فعاليات القمة العربية سخونة، متابعًا "هناك عواصم عربية أصبحت بلا معنى، ودول عربية خسرت قراراتها، فضلاً عن خسائر بشرية وإنسانية عالية".

رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط، اختتم حديثه، قائلًا: "لا أؤمن بوجود حلول سحرية تغير حال الشارع العربي في وقت قصير".