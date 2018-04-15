نقيب الإعلاميين يتوعد قناة «الصحة والجمال»

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قال الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بإحالة مقدم برنامج "يا كبدي يا ابني" على قناة "الصحة والجمال"، وكذلك طاقم الإعداد ومخرج البرنامج للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة.

وأضاف الكنيسي في تصريحات إلى "المصريون": "التحقيق مع فريق عمل البرنامج يأتي بعدما رصدت النقابة الخطأ المهني والأخلاقي أثناء إحدى حلقات البرنامج بعد اشتباك مقدم البرنامج مع ضيفة البرنامج على الهواء في تجاوز إعلامي غير لائق ولا يمكن قبوله مهنيًا.

وأوضح أن "النقابة ستتخذ إجراءات صارمة ضد هذه التجاوزات"، داعيًا قناة "الصحة والجمال" إلى "ضرورة الامتثال لقرار نقابة الإعلاميين حتى لا تتعرض لعقوبات من جانب النقابة، حرصًا على وجود إعلام مهني خال من التجاوزات والأخطاء المهنية والأخلاقية".  

واشتبك مذيع بقناة "الصحة والجمال" مع ضيفة إحدى حلقات برنامجه، وتبادلا الضرب بالأيدي والتراشق بالألفاظ، قبل أن يطلب لها أمن مدينة الإنتاج الإعلامي.



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