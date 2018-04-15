غدًا.. دعوى تعويض أسرة "خالد سعيد"

تنظر غدًا الاثنين الدائرة 14 تعويضات بمحكمة القاهرةالجديدة، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من محامى المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بصفتهم وكلاء أسرة المجنى عليه خالد سعيد ضد كل من محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل سليمان عبد المجيد، أمناء الشرطة المتسببان في واقعة مقتله والتي تعود أحداثها إلى 6 يونيو 2010 ، ووزير الداخلية بصفته مسئولاً عن أعمال تابعيه.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت بتاريخ 26 أكتوبر 2011 بإدانة أمناء الشرطة سالفي الذكر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات إلا أنهما طعنا بالنقض على هذا الحكم.
وبتاريخ 3 مارس 2014 قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنيات الأسكندرية، وفي إعادة المحكمة قضت الدائرة التاسعة عشر بمحكمة جنايات الأسكندرية بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وكان المتهمان طعنا بالنقض للمرة الثانية على هذا الحكم، وقضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزامهما المصروفات.