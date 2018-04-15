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حمروش:

إنشاء مجلس قومي للرجل

الحياة السياسية

عمر حمروش
عمر حمروش

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كشف الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يعمل الآن على إعداد مشروع قانون جديد خاص بتشكيل مجلس القومي للرجل، على غرار المجلس القومي للمرأة، بحيث يكون غطاء لحل مشاكل الرجال في المجتمع المصري.

وأضاف حمروش، أن "هناك مشكلات كثيرة يتعرض لها الرجال في مصر، وتحتاج إلى أن يكون لهم مجلس قومي، بحيث يكون هناك تماسك اجتماعي بالمجتمع وعناصره سواء الرجال والنساء.

وأوضح، أن "مشروع قانون نبع من خلال ما رآه من المجلس القومي للمرأة وما حققه من إنجازات للمرأة المصرية، فالرجل يمثل ضلع المجتمع فله مشكلات اجتماعية تحتاج إلى من يقوم بدراستها وبحثها وذلك من خلال أن يكون له كيان مثله مثل المرأة، وخاصة أن السكوت على مشكلات الرجل تمثل خلق المزيد من المشكلات في المجتمع والأسرة بل والإضرار بالمرأة بطريق غير مباشر، لذا لابد وأن يكون هناك مجلس قومي للرجل يناقش كل هذه المشكلات للرجال في المجتمع المصري".

من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن "بعض مشروعات القوانين التي يطرحها بعض أعضاء مجلس النواب هدفها الشو الإعلامي فقط ولا مكن تطبيقها على أرض الواقع".

وأضاف لـ "المصريون": "اقتراح إنشاء مجلس قومي للرجل على غرار المجلس القومي للمرأة لا يمكن تطبيقه وينضم لقائمة مشروعات القوانين التي لا تخدم المواطن المصري".

وأشار إلى أنه على أعضاء مجلس النواب تقديم اقتراحات واقعية وحلول للمشكلات التي يعاني منها المواطن المصري، مثل ارتفاع الأسعار والبطالة ونقص الأدوية وأزمات القمامة في الشوارع وسقوط العقارات المخالفة في العديد من مدن وأحياء مصر.


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