  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:58 م
بحث متقدم
عمرو الجارحي وزير المالية

بنود في الموازنة الجديدة تفجر غضب النواب.. تعرف عليها

قادة القمة العربية

«فلسطين» توحد العرب.. و«سوريا» تفرقهم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هل يقبل «السيسي» المصالحة مع «الإخوان»؟

لجنة أموال الإخوان

قانون جديد لشرعنة مصادرة أموال «الإخوان»

«السيسي» في القمة العربية

خطاب «السيسي» إزاء تركيا تصعيد عسكري

مجلس النواب المصري

مشروع برلماني لإجبار الأحزاب على الاندماج لتكتل «السيسي»

ملكة بريطانيا والدكتور علي جمعة

مفاجأة.. تصديقًا لـ«جمعة»: ملكة بريطانيا من أحفاد النبي

أول تعقيب من "برهامي" على تفجير البطرسية

برهامي: الإخوان تؤيد حرية ممارسة الجنس والشذوذ

أرشيفية

«غزة» على حافة المجاعة

خناقة قناة الصحة والجمال

نقيب الإعلاميين يتوعد قناة «الصحة والجمال»

مهاجم الاتحاد يمتنع عن الطعام والشراب بسبب«الشناوي»

الرياضة

أحمد الشناوي نادي الزماك
أحمد الشناوي نادي الزماك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«صلاح» لـ«الشناوي»: «ستعود أقوى»

#

«الاتحاد» يكشف مصير لاعبي الزمالك المعارين

#

باسم مرسي يغيب عن مران الزمالك

#

دول عربية لم تصوت لـ«صلاح» في جائزة الأفضل بأفريقيا

المصريون

الزمالك

أحمد الشناوى

الاتحاد السكندرى

عبد المجيد

أبدى محمد عبد المجيد، مهاجم الاتحاد السكندري، حزنه الشديد، بسبب تسببه في إصابة أحمد الشناوي، حارس الزمالك والمنتخب، وبالتالي منعه من المشاركة في كأس العالم 2018.

وكشف عبد المجيد، في تصريحات إذاعية، أنه يمر بحالة نفسية سيئة لكونه سببا في إصابة الحارس الدولي أحمد الشناوي، بقطع في الرباط الصليبي.

وقال عبد المجيد: «مازلت أعاني نفسيا منذ إصابة الشناوي، وكنت أترقب أنباء إصابته أملا في عدم إصابته بالرباط الصليبي لكن القدر حال دون ذلك».

وأوضح لاعب سيد البلد أنه امتنع عن الطعام والشراب خلال اليومين الماضيين بسبب سوء حالته النفسية حزنا على الشناوي، وقال: «حارس الزمالك صاحب فضل علي وساهم في نشأتي الكروية داخل نادي الزمالك».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"حماس" إذ تخطئ التقدير والتعبير والحساب

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أسطورة ليفربول: سأرتدي واق للرأس بسبب«صلاح»
» «بوتين»: مستعدون للتعاون مع العرب لإيجاد حل في سوريا
» «ميدو»: «صلاح» أفضل مني
» إصابة 35 طالبًا في حادث تصادم بالإسماعيلية
» «ميدو»: مرتضى منصور «أهانني»
» سر غضب «ميسي» من «صلاح»
» محاكمة "بديع" و12 آخرين بأحداث مكتب الإرشاد
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد ومالاجا
» محاكمة معاون مباحث ابو النمرس بقتل مواطن
» مهاجم الاتحاد يمتنع عن الطعام والشراب بسبب«الشناوي»
» غدًا.. محاكمة "هشام جنينة" أمام المحكمة العسكرية

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي