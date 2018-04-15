«إبراهيموفيتش» يلمح إلى إمكانية مشاركته بالمونديال

15 أبريل 2018 - 09:07 م

ألمح زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، إلى إمكانية عودته للمشاركة مع المنتخب السويدي في مونديال روسيا 2018، المقرر إقامته في الصيف المقبل.

وكتب السويدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فرصة مشاركتي في كأس العالم مرتفعة».

واعتزل إبراهيموفيتش دوليًا عقب خروج منتخب السويد من بطولة أمم أوروبا 2016 من الدور الأول وتذيله للمجموعة الخامسة والتي ضمت كلاً من إيطاليا وبلجيكا وأيرلندا.

وأوقعت القرعة المنتخب السويدي في المجموعة السادسة والتي تضم إلى جانبه ألمانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية.