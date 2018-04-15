غدًا طعن 299 متهمًا في تنظيم ولاية سيناء

15 أبريل 2018 - 09:08 م

تنظر غدًا الاثنين محكمة النقض برئاسة المستشار رضا القاضي، الطعن المقدم من 299 متهمًا في تنظيم ولاية سيناء لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

كانت الدائرة 17 جنايات القاهرة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، وعادل الغويط، قد أصدرت قرارًا في القضية رقم 502 لسنة 2015 جنايات حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 283 لسنة 2016 عرائض متابعة كيانات ارهابية، والمعروفة بـ"ولاية سيناء"، والقاضي بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وشمل القرار إدراج أسماء 299 متهمًا بأمر الإحالة، على القائمة الإرهابية لمدة 3 سنوات.

ووفقًا لتحقيقات النيابة، فإن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تعمل تحت رآية تنظيم داعش الارهابى، أطلقوا عليها "ولاية سيناء"، وتعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة وخططوا لاغتيال شخصيات عامة بينها رئيس الجمهورية.