السعودية تعلن عن الدولة المستضيفة للقمة العربية المقبلة

15 أبريل 2018 - 09:23 م

أعلن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، عن استضافة تونس للقمة العربية القادمة والمزمع عقدها في عام 2019.

وأكد "الجبير"، أنه تم إقرار عقد قمة اقتصادية ستكون في بيروت، عام 2019.

وأشار "الجبير"، إلى أن القمة العربية دعت إلى ضرورة اللجوء للحلول السلمية في سوريا، والمبنية على قرارات مجلس الأمن، بهدف الحفاظ على وحدة البلاد.

وأضاف الجبير، "القمة العربية أكدت على أن السلام خيار استراتيجي وأن المبادرة العربية لا تزال قائمة للوصول إلى حل شامل ودولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

وشدد الجبير، على أن "القمة العربية أدانت دعم إيران لجماعة الحوثي وطالبتها بالانسحاب من اليمن والكف عن التدخل في شؤون الدول العربية".