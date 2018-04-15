  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:55 م
بحث متقدم
قادة القمة العربية

«فلسطين» توحد العرب.. و«سوريا» تفرقهم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هل يقبل «السيسي» المصالحة مع «الإخوان»؟

أرشيفية

«غزة» على حافة المجاعة

لجنة أموال الإخوان

قانون جديد لشرعنة مصادرة أموال «الإخوان»

خناقة قناة الصحة والجمال

نقيب الإعلاميين يتوعد قناة «الصحة والجمال»

«السيسي» في القمة العربية

خطاب «السيسي» إزاء تركيا تصعيد عسكري

مجلس النواب المصري

مشروع برلماني لإجبار الأحزاب على الاندماج لتكتل «السيسي»

أرشيفية

غيرة وخادمات وتسول.. تنتهي بفدية بالملايين

ملكة بريطانيا والدكتور علي جمعة

مفاجأة.. تصديقًا لـ«جمعة»: ملكة بريطانيا من أحفاد النبي

أول تعقيب من "برهامي" على تفجير البطرسية

برهامي: الإخوان تؤيد حرية ممارسة الجنس والشذوذ

خفض دعم الوقود والكهرباء بالموازنة الجديدة

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

خفض الدعم عن الوقود 26% والكهرباء 47%

#

بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع

#

صحيفة أمريكية تحذر "السيسى" من استكمال العاصمة الجديدة

#

إقامة قداس الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة

الكهرباء

دعم

الموازنة

الوقود

أظهرت وثيقة رسمية يوم الأحد خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار) في مشروع الموازنة المصرية الجديدة مقارنة مع 110.148 مليار في 2017-2018.

وتفيد الوثيقة التي جرى توزيعها على الصحفيين بمجلس النواب أن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 مليار جنيه في مشروع ميزانية 2018-2019 من 30 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، حسب وكالة رويترز.

تؤكد تلك الأرقام ما نشرته رويترز في وقت سابق هذا الشهر في تقرير حصري نقلا عن وثيقة حكومية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"حماس" إذ تخطئ التقدير والتعبير والحساب

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أسطورة ليفربول: سأرتدي واق للرأس بسبب«صلاح»
» «بوتين»: مستعدون للتعاون مع العرب لإيجاد حل في سوريا
» «ميدو»: عقلية «صلاح» أفضل مني
» إصابة 35 طالبًا في حادث تصادم بالإسماعيلية
» «ميدو»: مرتضى منصور «أهانني»
» سر غضب «ميسي» من «صلاح»
» محاكمة "بديع" و12 آخرين بأحداث مكتب الإرشاد
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد ومالاجا
» محاكمة معاون مباحث ابو النمرس بقتل مواطن
» مهاجم الاتحاد يمتنع عن الطعام والشراب بسبب«الشناوي»
» غدًا.. محاكمة "هشام جنينة" أمام المحكمة العسكرية

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي