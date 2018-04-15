خفض دعم الوقود والكهرباء بالموازنة الجديدة

وكالات
أظهرت وثيقة رسمية يوم الأحد خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار) في مشروع الموازنة المصرية الجديدة مقارنة مع 110.148 مليار في 2017-2018.
وتفيد الوثيقة التي جرى توزيعها على الصحفيين بمجلس النواب أن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 مليار جنيه في مشروع ميزانية 2018-2019 من 30 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، حسب وكالة رويترز.
تؤكد تلك الأرقام ما نشرته رويترز في وقت سابق هذا الشهر في تقرير حصري نقلا عن وثيقة حكومية.
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