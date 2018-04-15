» «بوتين»: مستعدون للتعاون مع العرب لإيجاد حل في سوريا

15 أبريل 2018 - 09:40 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدّة للتعاون مع جامعة الدول العربية من أجل الحل السياسي في سوريا والعراق وعمليات إعادة الإعمار، عقب هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك في رسالة وجهها بوتين، للقمة العربية المنعقدة في "الظهران" بالسعودية، ونشرت في الموقع الرسمي للكرملين، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول".

وأضاف بوتين، أن روسيا والدول العربية تستطيع في مرحلة ما بعد دحر "داعش" في سوريا والعراق، الإسهام في تفعيل عمليات التسوية السياسية وإعادة الإعمار وحل المشكلات الإنسانية الملحة في هذين البلدين.

وأكد بوتين أن القمة تنعقد في فترة صعبة يمر بها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظل استمرار النزاعات المسلحة في سوريا والعراق وليبيا واليمن.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في محاربة "الجماعات الإرهابية"، مع احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها.

وشدد الرئيس الروسي على عدم إمكانية تطبيع الأوضاع في الشرق الأوسط بصورة مستدامة دون إيجاد حلّ جذري للقضية الفلسطينية.

وأشار بوتين إلى ثبات المواقف الروسية حيال ضرورة حل جميع القضايا المتعلقة بالأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مشكلة القدس، في إطار مبادرة السلام العربية واستنادًا إلى أسس القانون الدولي.