» «ميدو»: عقلية «صلاح» أفضل مني

15 أبريل 2018 - 09:47 م

كشف أحمد حسام«ميدو»، مهاجم الزمالك والمنتخب السابق، عن الفارق بينه وبين محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في مسيرته الاحترافية.

وأكد «ميدو»، إن الفارق بينه وبين محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، هو أن عقلية وشخصية الفرعون أفضل منه.

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "في الماضي كنت صدامي إلى شكل كبير، وعلى الرغم من سفري لأوروبا في سن صغير، إلا أنني لم أنسى عصبيني وصدامي المتكرر".

وأكمل: "طبيعة شخصيتي كنت لا أسمع كلام أي شخص، وكان قراري من فكري فقط، ولكن محمد صلاح هاديء للغاية، والطريقة التي تطور بها كلاعب مع ليفربول في أخر سنة، أرى انها معجزة كبيرة".

وأضاف: "محمد صلاح هو أفضل لاعب في تاريخ مصر، أنا لعبت في دوريات كبرى وأندية كبيرة، ولكن الفرعون المصري وصل إلى ما لم أوصل إليه".