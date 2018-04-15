جيش الاحتلال يغلق الأراضي الفلسطينية لمدة 4 أيام

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه سيفرض إغلاقا تاما على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لمدة أربعة أيام، كـ"إجراء احترازي قبيل الاحتفالات بذكرى تأسيس إسرائيل"، التي تنطلق، الإثنين، وتتواصل حتى منتصف الشهر المقبل. 
وقال الجيش، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه "وفقا لتعليمات الحكومة وتقييم المواقف من جانب الجيش، سيتم فرض إغلاق تام على الضفة، وإغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة كإجراء احترازي قبيل بدء الاحتفالات بذكرى تأسيس إسرائيل". 
وأوضح أن الإغلاق سيبدأ منتصف ليل الأحد الإثنين ويتواصل حتى منتصف ليل الخميس الجمعة. 
وعادة ما تعلن السلطات الإسرائيلية إغلاق الأراضي الفلسطينية في الأعياد اليهودية، لكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق الضفة والقطاع خلال إحياء احتفالات ذكرى إعلان قيام دولة إسرائيل. 
ويشمل الإغلاق منع كافة الفلسطينيين من دخول إسرائيل إضافة لوقف تصدير وتوريد البضائع والمحروقات من وإلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" (جنوب) المنفذ التجاري الوحيد للقطاع. 
يأتي ذلك وسط تصاعد التحذيرات من تداعيات اعتزام واشنطن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في 14 مايو/أيار المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة. 
وأعلن ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، الاعتراف بمدينة القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها. 
وفي 23 فبراير/شباط الماضي، كشف مسؤولان في البيت الأبيض أن نقل السفارة سيتم منتصف مايو/أيار المقبل. -

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