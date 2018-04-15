» تعليق مدرب حراس المنتخب على إصابة "الشناوي"

قال أحمد ناجي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مساء اليوم، الأحد: "أحمد الشناوى موهبة كبيرة، يعلم الله مدى حزنى وحزن جميع أفراد الجهاز الفنى والإدارى والطبى على إصابته... عزائى الوحيد، أنه لا يزال يملك الفرصة للعب كأس العالم القادم، وبعد القادم، إن شاء الله، لأن سنه تسمح بذلك، أتمنى له الشفاء والعودة بمنتهى القوة إن شاء الله".







جدير بالذكر أنأحمد الشناوي كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، في الدوري الممتاز، أمس الأول، الجمعة، ليغادر على الفور ملعب المباراة، ويبدأ مرحلة الفحوصات، التي أثبتت غيابه عن المشاركة في المونديال، بعدما كشفت الأشعة التي أجريت على موضوع إصابته تعرضه لإصابة بقطع من الدرجة الثالثة في الرباط الداخلي للركبة، وكذلك زحزحة لعظام الركبة، مع قطع جزئي للرباط الصليبي.