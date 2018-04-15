  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:39 م
بحث متقدم
مدبولي

هذا هو سر حضور "مدبولي" القمة العربية

عمرو أديب

عمرو أديب: "احنا بره اللعبة.. وهذا هو اتجاه الدولة"

بوتين وبشار الأسد

هذا هو سر تخلي بوتين عن الأسد بالضربة الثلاثية

عمرو الجارحي وزير المالية

بنود في الموازنة الجديدة تفجر غضب النواب.. تعرف عليها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هل يقبل «السيسي» المصالحة مع «الإخوان»؟

لجنة أموال الإخوان

قانون جديد لشرعنة مصادرة أموال «الإخوان»

«السيسي» في القمة العربية

خطاب «السيسي» إزاء تركيا تصعيد عسكري

مجلس النواب المصري

مشروع برلماني لإجبار الأحزاب على الاندماج لتكتل «السيسي»

ملكة بريطانيا والدكتور علي جمعة

مفاجأة.. تصديقًا لـ«جمعة»: ملكة بريطانيا من أحفاد النبي

أول تعقيب من "برهامي" على تفجير البطرسية

برهامي: الإخوان تؤيد حرية ممارسة الجنس والشذوذ

تعليق مدرب حراس المنتخب على إصابة "الشناوي"

الرياضة

"نبيه" و"ناجي" يذبحان عجلًا فبل مواجهة نيجيريا
"نبيه" و"ناجي" يذبحان عجلًا فبل مواجهة نيجيريا

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«صلاح» لـ«الشناوي»: «ستعود أقوى»

#

مدرب حراس المنتخب يدعم «الشناوي»

#

المنتخب يعلق على إصابة «الشناوي» بالصليبي

#

رسالة مؤثرة من عمر جابر لـ«الشناوي»

علق مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول، أحمد ناجي، على إصابة أحمد الشناوي، حارس مرمى الزمالك، والمنتخب الوطني، بالرباط الصليبي، وغيابه عن مونديال روسيا هذا الصيف، مشيدا بقدرات حامي العرين الأبيض، وكونه لايزال يملك الفرصة للعب في كأس العالم بالنسختين القادمتين، ومتمنيا الشفاء له، والعودة بمنتهى القوة.
قال أحمد ناجي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مساء اليوم، الأحد: "أحمد الشناوى موهبة كبيرة، يعلم الله مدى حزنى وحزن جميع أفراد الجهاز الفنى والإدارى والطبى على إصابته... عزائى الوحيد، أنه لا يزال يملك الفرصة للعب كأس العالم القادم، وبعد القادم، إن شاء الله، لأن سنه تسمح بذلك، أتمنى له الشفاء والعودة بمنتهى القوة إن شاء الله".
جدير بالذكر أن أحمد الشناوي كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، في الدوري الممتاز، أمس الأول، الجمعة، ليغادر على الفور ملعب المباراة، ويبدأ مرحلة الفحوصات، التي أثبتت غيابه عن المشاركة في المونديال، بعدما كشفت الأشعة التي أجريت على موضوع إصابته تعرضه لإصابة بقطع من الدرجة الثالثة في الرباط الداخلي للركبة، وكذلك زحزحة لعظام الركبة، مع قطع جزئي للرباط الصليبي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"حماس" إذ تخطئ التقدير والتعبير والحساب

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «فلسطين» توحد العرب.. و«سوريا» تفرقهم
» تعليق مدرب حراس المنتخب على إصابة "الشناوي"
» تهديدات بالقتل لزوجة حكم مباراة الريال واليوفي
» محمد صلاح يشعل رمضان القادم بهذا الأمر الهام
» «بوتين»: مستعدون للتعاون مع العرب لإيجاد حل في سوريا
» «غزة» على حافة المجاعة
» أسطورة ليفربول: سأرتدي واق للرأس بسبب«صلاح»
» غيرة وخادمات وتسول.. تنتهي بفدية بالملايين
» قمة اقتصادية عربية في بيروت عام 2019
» «ميدو»: «صلاح» أفضل مني
» سر غضب «ميسي» من «صلاح»

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي