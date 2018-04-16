زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب شرقي إندونيسيا

16 أبريل 2018 - 12:42 ص

ضرب زلزال قوي الأحد إحدى جزر شرقي إندونيسيا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



وذكرت الهيئة (أمريكية حكومية) على موقعها الإلكتروني، أنّ "زلزالًا بقوة 6.1 على مقياس ريختر ضرب شمالي غربي جزيرة كوتا تيرناتي (شرق) ثم عادت وخفضت قوته إلى 5.9 ريختر".



كما أوضحت أن الزلزال وقع على عمق 36.5 كيلومترا عند نحو الساعة (19: 30 ت.غ).



ولم تعلن السلطات الإندونيسية حتى الساعة (20: 12 ت.غ) عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

