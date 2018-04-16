رفعت يفجر مفاجأة عن قصد السيسي بالصواريخ البلاستيكية

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السيسي

الصواريخ البلاستيكية

كشف الدكتور خالد رفعت - مدير مركز "طيبة" للدراسات السياسية - مفاجأة كبرى عن كلمة "الصواريخ البلاستيكية" التي نطقها الرئيس عبد السيسي في القمة العربية أمس ، مؤكدًا صحتها من الناحية اللغوية .

ونقل "رفعت" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" معلومات من صفحة "نحو وصرف" التي علقت على جزئية "البلاستيكية" ، وعلق قائلًا: "الخرفان سابوا كل اللى بيحصل فى الدمام ومسكوا فى كلمة السيسي (صواريخ باليستكية) .. مع العلم إنها صح ... لأن الخواجة اللى اخترعها سماها ballistic missiles ... أنا اتفهم أن ننتقد بيان الاجتماع أو قابلية القرارات للتطبيق اصلا !! لكن ننتقد حروف كلمة قالها السيسي وتطلع كمان صحيحة؟"

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