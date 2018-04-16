» لاعب مصري شهير: واجهت أسوأ أنواع العنصرية لأنني أسمر

16 أبريل 2018 - 06:40 ص

شكا اللاعب المصري علي غزال - المحترف بالدوري الأمريكي - من العنصرية التي واجهها في مصر بسبب بشرته السمراء .



وقال غزال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "الحقيقة أنا مش بزعل من أي تعليقات نظراً لأن عقول الناس مش زي بعض لكن للأسف اللي يزعل أن العنصرية اللي قابلتها في مصر أسوأ من كل الفترة اللي عشتها برة مصر اللي تكاد تكون منعدمة من الأساس .. أسف إنما دي حقيقة".



وكان غزال تعرض لموجة كبرى من الهجوم العنصري بعد نشره صورة لابنته من زوجته الأجنبية والتي بدت بشرتها بيضاء تمامًا خلافا لبشرته .