لأول مرة .. صلاح يتحدث عن منافسته لميسي و رنالدو وكين

16 أبريل 2018 - 07:14 ص

أجرت محطة "سي إن إن "الأمريكية لقاءً مع النجم المصري محمد صلاح للحديث عن مشواره مع فريقه ليفربول الإنجليزي .



وسألت المذيعة صلاح عن مقارنته بالأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو ، مؤكدة أن الجماهير تصنفه كرقم (3) بعدهما ، فضحك صلاح وقال : "أنا أترك تلك الأمور للجماهير .. يمكنهم قول ما يريدونه .. أنا ألعب كل مباراة بحماس وأريد إحراز الأهداف لمساعدة فريقي .. وهذا حرفيا ما يشغل عقلي".



وحول المنافسة مع الإنجليزي "هاري كين" على لقب هداف الدوري ، تحدث صلاح في لقاء نشرته غالبية الصحف البريطانية ، قائلًا: "لا يمكنني الكذب .. طبعًا أفكر في الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي ".



وأضاف: "أنت رأيت لاعبي ليفربول يمررون الكرة لي في مباراة "بورنموث" لكي أحرز هدفًا ، وكذلك ستجد أن لاعبي توتنهام يساعدون هاري كين .. ولاعبو السيتي يساعدون أجويرو .. أما بخصوص احتساب رابطة الأندية الإنجليزي هدفًا جديدًا لهاري كين فلا تعليق عندي .. ماداموا قد أكدوا أن الهدف لكين فهو لكين .. انتهى الأمر بالنسبة لي"".



واستدرك : "لا أهتم بأمر الألقاب الشخصية ولو خيروني بين الحصول على دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وبين حصولي على الحذاب الذهبي فسوف أختار دوري الأبطال بالطبع



