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صوامع القليوبية تستعد لاستلام 106 آلاف طن قمح

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أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أن صوامع القليوبية مستعدة  لاستلام الاقماح للعام الحالي والذي يستمر على مدى ثلاثة أشهر من 15 أبريل وحتى 15 يوليو 2018م.

وأكد عشماوي ان المساحة المزروعة بالقمح في القليوبية بلغت 46.983 الف فدان بطاقة انتاجية 105.711.750 ألف طن قمح والطاقة التخزينية بالمحافظة من خلال عدد 2 صومعة و3 هناجر و3 شون اسمنتية بطاقة استيعابية بلغت 98.8 ألف طن.

 وشدد عشماوي على وكيل وزارة التموين ومسئولى الزراعة بالقليوبية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكيد على جميع النقاط الهامة وآليات استلام الاقماح، وضرورة التاكد من صلاحية الأوزان وصلاحية أجولة الخيش والبلاستيك المستخدمة في نقل وتوريد القمح إلى الصوامع والهناجر والشون وأنه تم معاينة جميع الشون والهناجر والتأكد من وجودها فارغة تمامًا ونظيفة ومستعدة لاستقبال الأقماح والحفاظ عليها عن طريق لجنة معتمدة ومشكلة من مسئولى التموين بالمحافظة واللجنة المشكلة من قبل المحافظة برئاسته وذلك للمتابعة والإشراف المستمر على عملية توريد القمح بصورة يومية على مدارس الثلاثة أشهر المقبلة.

 وتجدر الإشارة إلى أن محافظة القليوبية تعد إحدى المحافظات الأربعة (القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية) المسموح لها باستقبال الاقماح من أى محافظة على مستوى الجمهورية

وأصدر المحافظ توجيهاته بإصدار تقارير يومية عن الكميات الموردة وتذليل أى صعوبات تحدث أثناء عمليات التوريد على أن تقوم جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستلام من المواطنين وعدم تاخرهم اثناء تنفيذ عملية التسليم وسرعة سداد المبالغ المستحقة وعدم تأخيرها


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