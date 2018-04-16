3 ملحوظات ذكرها السيسي في خطابه .. أخطرها الأولى

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القمة العربية

علق الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وردت في القمة العربية بالدمام أمس الأحد .

وقال "الإبراشي" في برنامجه المذاع على قناة "دريم" : "كنا في السابق لدينا القضية الفلسطينية والآن لدينا القضية السورية والعراقية واليمنية والليبية لدرجة أن الرئيس السيسي في كلمته استخدم تعبيرًا قال فيه إن (بعض الدول تمر بمرحلة وجودية) بمعنى أنها إما تبقى وإما لا تبقى ".

وأضاف: "الرئيس أيضًا اتهم بعض الدول العربية الموجودة في نظامنا العربي بأنها جزء من عملية تفكيك المؤسسات في بعض الدول ".

وأردف: "اتهم تركيا دون أن يسميها كعادته .. فالرئيس لا يسمي بعض الدول مثل قطر وتركيا لكن الرسالة تصل .. الرئيس اتهم تركيا باحتلال دولتين عربيتين وهما سوريا والعراق ".

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