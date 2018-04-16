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بالأرقام.. مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية مكبرة لضبط المخالفين

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الحملة
الحملة

علي إسماعيل

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شن اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة فى مركز الخانكة تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بالاستمرار في تكثيف الحملات الأمنية، لضبط الشارع والخارجين على القانون من تجار المخدرات والعناصر الإجرامية والمحكوم عليهم والهاربين وتحقيق التواجد الأمني بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملة عن سحب 54 رخصة و35 تصالح في مخالفات بإجمالي مبلغ 5850 جنيها، و49 ونش بإجمالي 2450 جنيها، وحجز 4 درجات نارية، و2 توك توك، وسيارة بدون ترخيص، و72 مخالفة متنوعة على نموذج 125.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر أشغال طريق، و3 محضر إلقاء مخلفات، و9 محاضر مزاولة بائع متجول، و42 إزالة فورية، و11 وصلات كهرباء مخالفة، و5 إعلانات مخالفة، و25 غرامة فورية، و8 غرزة شاي، و2 بيئة.

وشدد خيرت على تفعيل إجراءات الأمن الجنائي في الشارع، ومكافحة جميع أشكال الجرائم وتوسيع دائرة الاشتباه وفحص قائدي السيارات والدراجات النارية دون لوحات معدنية، والتصدي الفوري لكل ما هو من شأنه مخالفة القانون، لإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون .






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